Durante el episodio de Dynamite de este 24 de julio, AEW celebrará un nuevo combate Blood and Guts con el Team AEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed) contra The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry).

TONIGHT on @TBSNetwork! Do NOT miss a moment of the most VIOLENT match in #AEW history, #AEWBLOODandGUTS! LIVE on #AEWDynamite starting at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/LU5h4Ukk8S — All Elite Wrestling (@AEW) July 24, 2024

► The Acclaimed en Blood and Guts

Es posible -realmente es difícil pasar por alto cuan populares son entre los fans All Elite o que han Campeones Mundiales de Parejas y Campeones Mundiales de Tríos- que quienes más están pasando desapercibidos en el camino a la lucha son Anthony Bowens y Max Caster, no obstante, el Campeón Mundial de AEW considera que estarán buscando dar un paso adelante.

«Los fanáticos pueden esperar muchas maniobras locas. Pueden esperar algo salvaje de Darby Allin. Siempre. Siento que los pasados por alto en este momento son The Acclaimed. Siento que están buscando dar un paso adelante y demostrar una vez más por qué son uno de los nombres más grandes en All Elite Wrestling y en la industria de la lucha libre en general. Esperen algo grande de The Acclaimed», dice Swerve a Chase McCabe en The Chase & Big Joe Show.

Embed from Getty Images

The Acclaimed son uno de los equipos más populares de AEW, también con el veterano Billy Gunn. Han tenido rivalidades notorias con los propios Young Bucks, así como The Lucha Brothers o SCU, de quienes Frankie Kazarian piensa que la separación fue una mala decisión creativa. Bowens y Caster se ganaron a los fanáticos por varios motivos, desde sus buenas luchas hasta sus respectivos carismas y sus «tijeretazos». Quizá ahora no estén en su mejor momento pero veremos qué hacen en Blood and Guts.

Embed from Getty Images