Aunque inicialmente se reportó que, motivados por la manera en como Vince McMahon insultó a AEW y su producto al denominarlo como «sangre y tripas», la compañía iba a realizar un PPV, eso no ocurrirá.

Lo único que ocurrirá será un especial de su show semana AEW Dynamite que llevará por nombre AEW Blood and Guts, pero bueno, algo es algo. Y es bastante curioso que este evento, del que se espera mucha sangre, vaya por cadena nacional en TNT.

► AEW Blood and Guts

Así lo confirmó el presidente de All Elite Wrestling, Tony Khan, anoche ante los medios de comunicación una vez culminado el PPV AEW Revolution 2020, a la vez que aclaró que si bien la lucha principal de la velada tendrá un estilo similar a las War Games de WWE, nunca ha utilizado ni utilizará ese término para referir a esta clase de luchas en su empresa.

«No, la lucha no se llama así. No he usado ese término y nunca lo usaré. Nunca me verás usando esa expresión. La expresión que estamos usando para esta lucha es Blood and Guts. Significa todo para nosotros, es una lucha de corazón y alma, pero también es una metáfora para nuestra compañía, ya que es algo serio, que está centrado en la lucha libre, pero a la vez también nos estamos divirtiendo [por las palabras de Vince]. Es una lucha de sangre y tripas y va a ser increíble».

A continuación les dejamos con el vídeo promocional de este especial de AEW Dynamite que promete ser espectacular, pues habrá 2 rings, 1 jaula cubierta gigante y mucha acción en el Prudential Center de Newark, New Jersey el 25 de marzo.