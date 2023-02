AEW anunció segundo combate para Mark Briscoe

Self High Five

Self High Five

Self High Five

Self High Five

Desgraciado protagonista de uno de los combates más emotivos de la historia de la lucha libre televisada de EEUU el pasado 25 de enero, cuando enfrentó a Jay Lethal en el estelar de AEW Dynamite, Mark Briscoe debe estar pasando por el peor momento de su vida. Ahora, precisamente que se habla de que Warner Bros. Discovery levantó esa veto hacia él tras el fallecimiento de su hermano Jay.

Y con todo, Mark tiene claro que el show debe continuar, como confesó en entrevista reciente.

«[…] Pero, ahora, es hora de continuar por él, ¿entienden lo que digo? La familia está más allá: esta vida es temporal, es un templo. Centrémonos en lo eterno, no en el templo. Mi hermano no está aquí conmigo, así que traje a mi hermosa esposa aquí conmigo».

Devenir confirmado ayer durante Rampage.

Durante un segmento tras bambalinas, Mark Sterling ofreció al veterano gladiador un sitio en su nómina de representados. Ante la negativa del “DEM Boy”, Josh Woods lo encaró, detonándose un mano a mano para el próximo miércoles en Dynamite. Mark Briscoe disputará su segundo combate dentro de AEW.

Mark y Josh Woods se conocen bastante bien, ya que mantuvieron una rivalidad bajo los focos de ROH allá por 2019, con dos combates individuales (ROH State Of The Art y ROH Unauthorized) donde el “Sensei of Redneck Kung-Fu” salió victorioso.

► AEW no se va de Texas

Además de este encuentro con Mark Briscoe de protagonista, AEW anunció varios más para su siguiente edición de Dynamite, a celebrarse desde la Sames Auto Arena de Laredo (Texas).