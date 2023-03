Dark: Elevation y Dark son shows necesarios, aunque no bien planteados, para dar salida a la enorme cantidad de talentos que la casa Élite tiene bajo contrato. Si bien su repercusión es menor, dado que emiten vía YouTube.

La verdadera gallina de los huevos de oro de AEW pasa por Dynamite y Rampage, por los que Warner Bros. Discovery apuesta cada miércoles y viernes (en TBS y TNT). De momento redituables para dicho “mass media” a pesar de su escaso crecimiento durante el último año, pues resultan muy baratos de producir.

Y parece que WBD confía en Tony Khan, pues el próximo día 29 le concederá nuevo espacio en su parilla. Esta vez, bajo formato de “reality”, denominado AEW: All Access, donde varias estrellas de la empresa mostrarán sus caras más íntimas tras bambalinas.

Con todo, Dave Meltzer previó que WBD cedería aún más y permitiría a AEW tener un tercer programa luchístico como Dynamite y Rampage, según expuso el pasado verano.

Ya recientemente, una semana atrás, Tony Khan confesaba su deseo de contar con un nuevo espacio televisivo durante la rueda de prensa posterior a Revolution.

Y ahora, Andrew Zarian ante los micrófonos del podcast Mat Men asegura que AEW y WBD están cerca de cerrar un acuerdo para presentar un tercer show luchístico, que se situaría los sábados a las 6:05 PM ET en TBS. El anuncio, cree Zarian, se haría el próximo mes. Información validada, cabe apuntar, por el Wrestling Observer.

¿Provocará tal movimiento una saturación de contenido para los seguidores de AEW? Si el perfil de este tercer programa luchístico de televisión es similar al de Rampage, seguramente la audiencia no acompañe.

Don't miss a massive edition of #AEWDynamite when #AEW makes its Winnipeg debut THIS WEDNESDAY at 8pm ET/7pm CT LIVE on TBS! pic.twitter.com/GOMY9uKTMq