AEW anuncia un segmento de Jon Moxley para Dynamite

Jon Moxley de momento se ha olvidado del Campeonato Mundial AEW pero no de su rivalidad con Adam Page. Recordemos que viene de cuando el mismo «MOX» tenía el título y el «Hangman» sufrió una conmoción cerebral durante un combate entre ambos por el título. Quizá el que salga victorioso de esta historia obtenga una nueva oportunidad de coronarse. Mientras tanto, MJF tiene su trama con Bryan Danielson, con quien Moxley comparte facción, el Blackpool Combat Club.

Pero dejemos a un lado tanto al monarca como al contendiente para continuar hablando de los dos ex dueños del cinturón pues All Elite Wrestling acaba de anunciar que Jon Moxley hablará en el Dynamite de esta semana, cuando se espera que se de una actualización del estado de salud de Adam Page. Es de suponer que los dos tendrán un nuevo encontronazo de cara a que se confirme oficialmente su próxima lucha, la cual podría ser en Revolution, aunque el pay-per-view no será hasta el 5 de marzo.

This Wednesday Night, we'll hear from @JonMoxley on #AEWDynamite at 8pm ET/ 7pm CT on @TBSNetwork, and surely Mox will be very interested in the pending medical update on the status of Hangman Page, and whether or not Hangman will be cleared as anticipated by Jan 11 @thekiaforum! pic.twitter.com/SvbNMqrxxo

— All Elite Wrestling (@AEW) January 3, 2023