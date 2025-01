AEW anuncia su calendario de eventos para la primavera de 2025

Habiendo anunciado el evento de pago por visión Dynasty 2025, el nuevo comunicado de AEW da detalles de los eventos que realizarán en la primavera.

El calendario incluye el debut de pago por evento de AEW en Filadelfia con AEW Dynasty, el primer AEW Collision en Oakland y el regreso de AEW a las Ciudades Gemelas con AEW Dynamite —

22 de enero de 2025 – All Elite Wrestling anunció hoy su calendario de primavera para 2025, destacando el debut de pago por evento de AEW en Filadelfia con AEW Dynasty en el Liacouras Center el domingo 6 de abril, el primer AEW Collision en el Oakland Arena en Oakland, California, el sábado 1 de marzo, y el regreso de AEW a las Ciudades Gemelas con AEW Dynamite en el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota, el miércoles 26 de marzo.

El calendario incluye (fechas y ubicaciones sujetas a cambios):

Se anunciarán más fechas de eventos en vivo en el futuro cercano. Las entradas generales para AEW Dynasty en Filadelfia estarán disponibles a partir del lunes 3 de febrero a las 10 a.m. ET a través de AEWTix.com y Ticketmaster.com. Próximamente se anunciará información sobre la venta de entradas para el resto del calendario de primavera de AEW. Los fanáticos interesados en oportunidades exclusivas de preventa pueden registrarse para convertirse en AEW Insider visitando allelitewrestling.com/aew-insider. Para la información más reciente, visita AllEliteWrestling.com.

Sat, 15/2

Brisbane, Australia@TNTdrama + @StreamOnMax

AEW Grand Slam: Australia@WillOspreay/@KennyOmegamanX vs

International Champion @Takesoup/@kylefletcherpro

After joining forces on #AEWDynamite tonight,

Omega + Ospreay will team to fight Takeshita + Fletcher in Australia! pic.twitter.com/v9Q00pe0wu

— Tony Khan (@TonyKhan) January 23, 2025