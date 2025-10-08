AEW anuncia los primeros combates para Dynamite y Collision del 15 de octubre de 2025

La noche de ayer, durante la más reciente edición de AEW Dynamite, que se denominó AEW Dynamite Title Tuesday y que se realizó atípicamente en día martes, a causa de que hoy miércoles hay béisbol y el canal TBS ahora le da prelación a la MLS, claramente, al tener sus derechos y ser uno de los deportes más vistos en Estados Unidos.

Pues bien, esto no fue lo único atípico, ya que se anunció también que la próxima semana, Dynamite y Collision se emitirán en vivo, en junto, el miércoles 15 de octubre de 2025. Todo porque, como recordarán, el sábado 18 de octubre se realizará el PPV AEW WrestleDream 2025.

► Así será la cartelera del AEW Dynamite y AEW Collision del 15 de octubre de 2025

Por ahora, no se ha anunciado ni luchas ni segmentos. Solo se sabe que veremos en las primeras horas del show, las dos horas habituales de Dynamite, e inmediatamente después, veremos una hora de Collision por TBS, que no se grabará, solo tendrá dicha hora en vivo.

Ambos shows se emitirán desde la Cable Dahmer Arena en Independence – Kansas City, Missouri y tendremos la mejor cobertura aquí en SÚPER LUCHAS.