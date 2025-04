Ninguna cita en el calendario de AEW cuenta con tanta anticipación como All In. Y este año incluso más que respecto a las dos entregas anteriores, por el reto que supondrá cosechar una buena taquilla a gran escala sobre suelo estadounidense, tras el éxito al amparo del mercado británico en 2023 y 2024.

Así, AEW no ha querido hacer esperar más a los seguidores, y hoy, a través de Dallas Morning News, ha dado cuenta de la semana de shows que prepara en Texas para este próximo mes de julio.

Primeramente, el miércoles 9, Dynamite desde el Curtis Culwell Center de Garland. Ese mismo jueves, día 10, llegará Collision, desde el mismo recinto. El viernes 11 le toca el turno a ROH y Death Before Dishonor en el Esports Stadium de Arlington. Y ya como colofón, All In el sábado 12 con el Global Life Field como escenario. Mientras, el viernes 11 y el sábado 12 tendrá lugar la convención Starrcast en el Sheraton Arlington Hotel.

Destacar el añadido de Death Before Dishonor, PPV que tomará la misma arena del pasado año, cual aperitivo 24 horas antes de All In, recordando tal disposición a WrestleMania y su correspondiente evento de NXT.

► Un horario de circunstancias

Aunque la principal noticia está en la hora de inicio de All In: las 3 pm ET. Habitualmente, los eventos de pago por visión de AEW en USA arrancan (su cartel principal) a las 8 o 7 pm ET, pero como ya avanzamos el pasado enero, ese mismo 12 de julio WWE tiene en agenda nueva entrega de Saturday Night’s Main Event, con las 8 pm ET como hora de inicio.

¿El lado positivo de este forzoso adelanto? En Europa podrá disfrutarse del mayor evento anual de AEW a una hora decente (9 pm ET en España), y un sábado, día de la semana bastante más amable que un domingo para alargar la cena.