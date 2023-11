Tony Khan quiso regalarle a Sting la presencia de Ric Flair en AEW, de cara a que «The Nature Boy» lo acompañe en su último combate, programado dentro del cartel de Revolution 2024 (aún sin fecha ni sede concretadas).

Es lo único que sabemos por ahora del canto de cisne de Sting, pero hasta entonces, el veterano de 64 años no se quedará de brazos cruzados.

Una semana atrás, se anunció su implicación competitiva en Full Gear, siguiente PPV de AEW (18 de noviembre). Allí, Sting hará equipo con Darby Allin y Edge, yendo contra Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne. Cage ya fue derrotado dos veces por Sting y Allin, en All In London y Rampage Grand Slam, así que «Captain Charisma» quiere vendetta.

Y mañana, Sting se calzará las botas otra vez. En Dynamite, y de nuevo junto a Allin, el ex Campeón Mundial de Peso Completo WCW se las verá con The Outrunners. Implicación que Tony Khan señala como histórica, pues Sting no luchaba en Oregón desde 1989.

Esto se une al anuncio de un choque de tríos para el próximo Rampage, cual calentamiento de Full Gear, donde Sting, Allin y Edge se medirán a Lance Archer (acompañado de Jake Roberts) y The Righteous.

Es decir, dos combates de Sting en una misma semana, algo que sólo ha ocurrido una vez desde que trabaja para AEW, el pasado agosto, cuando lo vimos luchar en All In London, 24 horas después de hacerlo en Collision.

► 34 años después, Sting en Oregón

Desde el Moda Center de Portland (Oregón, EEUU), AEW ofrecerá el miércoles nueva entrega de Dynamite, con el siguiente cartel provisional.