AEW anuncia Maximum Carnage para enero de 2025

All Elite Wrestling está preparando un gran comienzo de 2025, empezando por «The Mother of All Simulcasts» con la emisión el 1 de enero del especial Fight for the Fallen tanto en Max como en TBS. Ahora conocemos una novedad que nos lleva también al primer mes del nuevo año.

► AEW Maximum Carnage

🚨 JUST ANNOUNCED 🚨 @AEW brings you MAXIMUM CARNAGE with 2 action-packed nights of professional wrestling as AEW Dynamite AND AEW Collision invade Brady Music Center, 1/15 & 1/16! Pre Sale: WRESTLING 12/17 at 10am. Info: https://t.co/U04bvZTth2 On sale 12/30 at 10am. pic.twitter.com/oUjtbWMdsp — The Andrew J Brady Music Center (@BradyMusicCtr) December 23, 2024

Las ediciones temáticas de Dynamite y Collision de AEW continuarán más allá de la próxima semana, posterior al especial Fight for the Fallen.

Anunciado por el lugar el lunes, los episodios de ‘Maximum Carnage’ están programados para el Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, el miércoles 15 de enero (Dynamite) y el jueves 16 de enero (Collision grabado para el sábado).

AEW solicitó el registro de la marca a principios de este año.

Las preventas comienzan el 26 de diciembre con la venta general programada para el 30 de diciembre, un ajustado margen de 17 días antes del primer evento. El recinto tiene una capacidad listada de 8,000 personas y tiene menos de cinco años de antigüedad.

Será la única ocasión en enero donde Collision no se transmitirá en vivo.

Otros shows temáticos de AEW en televisión pasados y futuros incluyen el mencionado Fight for the Fallen, Holiday Bash, New Year’s Smash, Fright Night, y Dynamite on 34th Street.

A principios de este año, se reveló que AEW estaba recibiendo casi $1.3 millones en créditos fiscales de Ohio, pero no se especificó más allá de «AEW 2024-2025 Productions, Cleveland/TBD». No está claro si este show forma parte de ese acuerdo.