AEW anuncia los primeros combates para Collision del 11 de octubre de 2025

AEW ha anunciado las primeras luchas para el show de AEW Collision de la próxima semana, el cual será un especial denominado AEW Collision Homecoming. El show se realizará desde el Daily’s Place en Jacksonville, Florida, y AEW ya ha adelantado seis luchas. Lo que más destaca es el regreso de la gran figura internacional, el japonés Kota Ibushi.

Kota Ibushi retornará para luchar ante Josh Alexander y buscar venganza, ya que The Don Callis Family ha estado dando una serie de brutales castigos y palizas a su gran amigo, Kenny Omega. Este será el debut de Kota Ibushi en Collision, el segundo show de AEW.

► Así será la cartelera del AEW Collision del 11 de octubre de 2025

Por otra parte, Eddie Kingston, quien viene de vencer al mexicano Dralístico de La Facción Ingobernable en el más reciente Collision, luchará ante otro mexicano: The Beast Mortos.

Sumado a esto, Max Caster y Anthony Bowens lucharán ante Big Bill y Bryan Keith tras una guerra de palabaras en el pasado Collision. Pese a que lucharán en equipo, todavía no se han arreglado todas las diferencias entre Caster y Bowens y todavía no se han reunido como The Acclaimed, el gran equipo y con gran futuro que solían ser.

La nueva Campeona Mundial de Peso Completo AEW, Kris Statlander, hará equipo con la exmonarca, «Timeless» Toni Storm y Harley Cameron, para luchar ante el Triangle of Madness, el equipo de Julia Hart, Skye Blue y Thekla.

Sumado a esto, Dax Harwood y Cash Wheeler de FTR, harán equipo con Megan Bayne para enfrentarse al Jetspeed, equipo de Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey, quienes contarán con Willow Nightingale en su esquina. Y, además, Anna Jay y Tay Melo lucharán en equipo en este Collision tan especial.