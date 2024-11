► AEW anuncia la All In: Texas Kickoff Party

Se van conociendo más detalles acerca de la edición 2025 del gran PPV de AEW, All In, que en esta próxima ocasión será en Texas. Si hace unas horas se confirmaban todos los detalles acerca de los boletos, ahora se anuncia la All In: Texas Kickoff Party.

As first reported by @dallasnews, #AEW will present a free #AEWAllInTexas Kickoff Party at @tx_live on Wednesday, November 20!

Meet AEW Stars, get early ticket access, and more!https://t.co/WJw3tztGrs pic.twitter.com/g4j4Agk0Fp

— All Elite Wrestling (@AEW) November 8, 2024