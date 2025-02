AEW anuncia fecha y lugar para AEW Double Or Nothing 2025

Apenas unas horas atrás mi compañero Rafael Indi se hacía eco de la supuesta confirmación de dónde y cuándo sería AEW Double or Nothing 2025 y como si desde la casa Élite hubiera leído sus palabras acaban de publicar el anuncio oficial del PPV.

As announced by @azcentral, one of #AEW‘s biggest events of the year, Double or Nothing, will be coming to you from the Desert Diamond Arena @DDArenaAZ in Glendale, AZ on Sunday, May 25!

• VIP Early Access available now

• Presale Begins: Fri 2/21

• Tickets on Sale: Mon 2/24… pic.twitter.com/PF9wmsjUC7

— All Elite Wrestling (@AEW) February 19, 2025