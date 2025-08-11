AEW anuncia fecha y escenario para ROH Final Battle 2025

Mientras ROH se encuentra a poco más de dos semanas de presentar Death Before Dishonor (29 de agosto), cuando apenas ha transcurrido un mes desde que tuviera lugar Supercard of Honor, hoy conocemos las coordenadas de su siguiente gran evento, Final Battle.

La edición número 24 de esta tradicional cita discurrirá el 5 de diciembre desde el Battelle Grand, recinto ubicado dentro del Columbus Convention Center de Columbus (Ohio, EEUU), donde ese fin de semana está previsto que se celebre la convención GalaxyCon. Como parte de la misma, el pasado diciembre AEW produjo un episodio de Collision, y el próximo diciembre repetirá, 24 horas después de Final Battle, sobre dicho Battelle Grand.

Sin luchas anunciadas todavía para el especial que nos ocupa, en su primera imagen promocional figuran Athena, Bandido, Billie Starkz, Lee Johnson, Blake Christian y Shane Taylor Promotions al completo. Restan todavía cuatro meses hasta Final Battle 2025, así que estamos ante algo muy provisional como para confirmar que todos esos nombres formen parte.

► Recordando Final Battle 2024

Para refrescarles la memoria, les dejo con todo lo que dio de sí ROH Final Battle 2024, celebrado el 20 de diciembre desde el Hammerstein Ballroom de New York City (New York, EEUU).