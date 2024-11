AEW anuncia el debut en MAX y Revolution 2025

Interesantes novedades con respecto a la llegada de AEW a la plataforma de streaming MAX, acerca de su calendario de PPVs de 2025 y su debut en el icónico Hammerstein Ballroom proporciona la propia All Elite Wrestling en un reciente comunicado oficial.

#AEW announces Winter Live Events For 2024-2025 Schedule includes #AEWFightForTheFallen in Asheville, NC, and debuts at Hammerstein Ballroom @ManhattanCenter in New York City and @cryptocomarena in Los Angeleshttps://t.co/PcXIVofiJ2 — All Elite Wrestling (@AEW) November 19, 2024

► AEW en 2025

19 de noviembre de 2024 – All Elite Wrestling (AEW) anunció hoy eventos adicionales en vivo para diciembre y los primeros eventos de 2025, como parte de su histórico acuerdo de renovación de derechos mediáticos con Warner Bros. Discovery. El calendario incluye el debut de AEW en el icónico Hammerstein Ballroom de Nueva York con tres noches consecutivas del 20 al 22 de diciembre, un especial de AEW Dynamite: Fight For The Fallen el 1 de enero en Asheville, Carolina del Norte, para el debut de AEW en Max, que beneficiará a las víctimas del huracán Helene, y culmina con el primer evento de AEW en el Crypto.com Arena para el pago por evento AEW Revolution el 9 de marzo.

Calendario:

Miércoles, 18 de diciembre: AEW Dynamite – Entertainment and Sports Arena en Washington

Ring of Honor Final Battle – Hammerstein Ballroom, Nueva York Sábado, 21 de diciembre: AEW Collision – Hammerstein Ballroom, Nueva York

Grabación especial de AEW Dynamite – Hammerstein Ballroom, Nueva York Miércoles, 1 de enero: AEW Dynamite: Fight For The Fallen – Harrah’s Cherokee Center en Asheville, N.C.

AEW Collision – Bojangles Coliseum en Charlotte, N.C. Miércoles, 8 de enero: AEW Dynamite – F&M Bank Arena en Clarksville, Tenn.

AEW Collision – Akins Ford Arena en Athens, Ga. Jueves, 16 de enero: Grabación especial de AEW Collision – Broadbent Arena en Louisville, Ky.

AEW Dynamite – Knoxville Coliseum en Knoxville, Tenn. Miércoles, 29 de enero: AEW Dynamite y grabación especial de AEW Collision – Probst Arena en Huntsville, Ala.

AEW Collision – Fort Bend County Epicenter en Houston Martes, 11 de febrero: Grabación especial de AEW Dynamite – H-E-B Center en Cedar Park, Texas

AEW Dynamite y grabación especial de AEW Collision – Arizona Financial Theater en Phoenix Miércoles, 26 de febrero: AEW Dynamite y grabación especial de AEW Collision – Frontwave Arena en Oceanside, Calif.

AEW Revolution – Crypto.com Arena en Los Ángeles Miércoles, 12 de marzo: AEW Dynamite y grabación especial de AEW Collision – Save Mart Center en Fresno, Calif.

Próximamente se anunciarán más fechas de eventos en vivo para enero, febrero y marzo. Los boletos para los tres eventos en el Hammerstein Ballroom estarán a la venta el lunes 25 de noviembre a las 10:00 AM ET, y los boletos para AEW Fight For The Fallen en Asheville, AEW Dynamite en Clarksville y AEW Collision en Athens estarán a la venta el martes 3 de diciembre a las 10:00 AM hora local a través de AEWTix.com y Ticketmaster.com. Próximamente se anunciará la información de venta para el resto del calendario de invierno de AEW. Los fanáticos interesados en oportunidades exclusivas de preventa pueden registrarse como AEW Insider visitando allelitewrestling.com/aew-insider. Para obtener la información más reciente, visita AllEliteWrestling.com.