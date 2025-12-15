All Elite Wrestling anuncia AEW Dynasty 2026

Llega una gran novedad en lo referente al calendario de eventos de pago por visión de All Elite Wrestling para el próximo año 2026 mientras termina el actual. Camino a Worlds End 2025, la promotora comandada por Tony Khan anuncia un nuevo show.

► AEW Dynasty 2026

Como vemos en la imagen oficial a continuación, la siguiente edición de AEW Dynasty está programada para realizarse el domingo 12 de abril en el Rogers Arena en Vancouver (Canadá). Los boletos saldrán a la venta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico).

Este será el tercer evento PPV de AEW en tierras canadienses después de Forbidden Door 2023 y All Out 2025. También se cuenta como el primero grande de la empresa en el oeste del país. Y será en el mismo escenario donde celebraron su primera velada en el país con un capítulo de Collision en 2024.

Por cierto, WWE no tiene nada previsto para el 12 de abril de 2026. Aunque una semana después realizarán WrestleMania 42. Ahora, ¿te acuerdas de qué pasó en AEW Dynasty 2025?