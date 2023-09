AEW amplia sus PPVs: ¿Qué piensa Nigel McGuinness?

AEW acaba de terminar una semana espectacular con All In y All Out y ya se ha anunciado WrestleDream, que se llevará a cabo el 1 de octubre como un show de pago que rendirá tributo a la leyenda Antonio Inoki. Nigel McGuinness habla del aumento de PPVs All Elite en una reciente aparición en WrestlingNewsCo después de haber sido parte del evento en el Estadio de Wembley.

► AEW amplia sus PPVs

«Sí, sinceramente, si eres un fanático de la lucha libre profesional, nunca ha habido más lucha libre profesional para que veas«, dijo. «Escucha, seamos realistas, ya hay demasiada lucha libre profesional por ahí tal como está. La dificultad radica en que no sabes de dónde vendrán las joyas. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que realmente podría estar en cualquiera de esos eventos de pago. Uno de esos combates destacará y sorprenderá a la gente.

«¿Quién hubiera pensado que el combate entre FTR y Bullet Club Gold, que casi duró una hora, sería un contendiente al combate del año? Esa es la dificultad. Tienes que ver mucho material, pero supongo que una de las ventajas de Internet es que puedes elegir. Tony, un gran fanático de la lucha libre profesional por su propia admisión, vería lucha libre las 24 horas del día si pudiera, así que solo quiere brindar esa oportunidad a los fanáticos de AEW y darles a todos los empleados de AEW la oportunidad de hacer lo que aman«.

Cabe mencionarse que también se ha confirmado para el 25 de agosto de 2024 una nueva edición de esta velada en Londres, Inglaterra. E igualmente que en 2023 quedaría por delante otra, Full Gear. Serán un total de 7 los PPvs de AEW este año, mientras que en 2022 realizaron 5.