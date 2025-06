AEW ALL OUT: Toronto, cerca de ser sold out

AEW volverá a Canadá para realizar otro gran PPV. Se trata de All Out 2025. El especial se llama AEW ALL OUT: Canadá 2025. El mismo se realizará el sábado 20 de septiembre desde la Scotiabank Arena en Toronto, Ontario, Canadá.

Por ahora, no hay ninguna lucha anunciada. Pero, ya se ha reportado que el evento es un éxito y está cerca de ser sold out, a más de tres meses de realizarse el show. Así lo ha reportado Wrestle Tix a través de su cuenta de X, antes Twitter, en donde reportó que AEW ha vendido 8 mil 079 boletos.

► AEW ALL OUT: Toronto 2025, cerca de ser un éxito total en ventas

La arena está programada para recibir a 9 mil 776 fans, por lo que hay todavía mil 697 boletos para vender. Sin duda alguna, con más de tres meses por delante para la función, se venderá estos boletos.

Ya veremos incluso si se abren más espacios para los fans, pues el año pasado, para Forbidden Door 2024 en esta misma arena, AEW metió 13 mil 946 fans de la buena lucha libre. Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS.