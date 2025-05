Lo habrán comprobado, AEW promociona All In: Texas como la cita más trascendente del año, incluso por encima de las dos ediciones anteriores. Pero, ¿qué le depara al calendario de la empresa a posteriori? En las últimas horas, hemos podido confirmarlo: AEW vuelve a salir de EE.UU.

Y lo hace para recalar en la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá) el próximo 20 de septiembre, presentando allí All Out 2025, show que se estrenará internacionalmente, pues sus seis ediciones anteriores tuvieron lugar sobre suelo estadounidense. AEW vuelve así en forma de PPV a Toronto tras celebrar hace casi dos años Forbidden Door 2023 en el mismo recinto, donde batió por entonces su récord de taquilla.

Según expone la web de la Scotiabank Arena, los boletos de All Out 2025 se pondrán a la venta de manera general el 2 de junio, con una preventa especial el día 28 del presente mes.

Bajo entrevista con Toronto Sun, Tony Khan comentó el anuncio que nos ocupa, elogiando a «Hogtown».

«Creo que hay grandes fans de la lucha libre por Ontario. Hemos hecho grandes shows en London, Ottawa, Hamilton, y en particular, en Toronto. Y en diferentes recintos. Tuvimos una gran experiencia en el Coca-Cola Coliseum, pero ciertamente la Scotiabank Arena es una Meca para nosotros y una Meca para la lucha libre y estoy entusiasmado de poder llevar AEW All Out este año a la Scotiabank Arena para All Out 2025 el 20 de septiembre».

TORONTO!

As first reported by @TheTorontoSun, AEW is bringing one of the biggest PPVs of the year, #AEWAllOut, to @ScotiabankArena on Sat, 9/20! Tickets on sale 6/2!



Register for exclusive presale opportunities and early access at https://t.co/JOpc0w4qQB pic.twitter.com/pOjkmNVbSC