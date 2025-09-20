Esta tarde, en el evento de PPV AEW ALL OUT 2025 Toronto, vimos cómo Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP de The Hurt Syndicate, salieron con una sorpresiva derrota ante Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona de The Demand. Esta fue la segunda lucha de MVP en AEW, luego de que en enero entrara al ring también con Lashley y Benjamin a su lado, aunque esa vez vencieron a Mark Briscoe y The Private Party.

► Momento clave en lucha Ricochet , Bishop Kaun y Toa Liona vs. Bobby Lashley , Shelton Benjamin y MVP

La lucha fue realmente buena, estuvo interesante. Ya para el final, Gates of Agony lideraron un ataque, pero Benjamin logró salvar a Lashley antes de que perdiera la lucha. Ricochet salió luego con un tope suicida y atacó tanto a Lashley como a Benjamin, luego, los conectó duro contra la barricada de protección. Ya en el ring, Gates of Agony ayudaron a Ricochet a aplicarle un tremendo Spirit Gun a MVP para hacerle el toque de espaldas y llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Pues se pensaba que Ricochet y Gates of Agony iban a destronar del Campeonato Mundial de Parejas a The Hurt Syndicate, pero fueron Brody King y Bandido quienes se coronaron nuevos campeones hace unos días. No se sabe bien qué pasará, ya veremos si la rivalidad continúa y si aumenta la violencia entre ellos.