Esta tarde, en el PPV AEW ALL OUT 2025 Toronto, vimos cómo el talentoso luchador Kazuchika Okada logró retener su Campeonato Indisputable AEW, al vencer en triple amenaza a Konosuke Takeshita de The Don Callis Family y Máscara Dorada.

► Momento clave de Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada

En la lucha hubo de todo, lucha técnica, a ras de lona, planchas con giro de 450 grados. El final llegó cuando Takeshita conectó a Dorada con el Raging Fire y luego conectó también al japonés. Pero, Okada logró romper el toque de espaldas a dos segundos y Okada, tras sacar del ring con patadas voladoras a Takeshita, logró aplicarle su Rainmaker al enmascarado mexicano.

► ¿Y ahora qué?

De momento, no hay nada claro a futuro con Kazuchika Okada y este Campeonato Indisputable AEW, que ha perdido relevancia. Ya veremos qué nueva rivalidad se inventa Tony Khan para darle más brillo al título.