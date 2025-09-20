AEW ALL OUT 2025: Kazuchika Okada retuvo el Campeonato Indisputable

por
AEW All Out 2025.

Esta tarde, en el PPV AEW ALL OUT 2025 Toronto, vimos cómo el talentoso luchador Kazuchika Okada logró retener su Campeonato Indisputable AEW, al vencer en triple amenaza a Konosuke Takeshita de The Don Callis Family y Máscara Dorada.

AEW All Out 2025.
AEW All Out 2025.

► Momento clave de Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada

En la lucha hubo de todo, lucha técnica, a ras de lona, planchas con giro de 450 grados. El final llegó cuando Takeshita conectó a Dorada con el Raging Fire y luego conectó también al japonés. Pero, Okada logró romper el toque de espaldas a dos segundos y Okada, tras sacar del ring con patadas voladoras a Takeshita, logró aplicarle su Rainmaker al enmascarado mexicano.

► ¿Y ahora qué?

De momento, no hay nada claro a futuro con Kazuchika Okada y este Campeonato Indisputable AEW, que ha perdido relevancia. Ya veremos qué nueva rivalidad se inventa Tony Khan para darle más brillo al título.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos