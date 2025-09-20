AEW ALL OUT 2025 .— ‘Hangman’ Adam Page y Kyle Fletcher llevan meses en rivalidad. Fue en abril cuando Page superó a Fletcher en las semifinales del torneo Owen Hart. Poco después, Fletcher consolidó su ascenso en la Don Callis Family y el 31 de julio conquistó el Campeonato TNT venciendo a Dustin Rhodes. El 6 de septiembre en Collision, lanzó un reto por el Campeonato Mundial AEW. Hangman aceptó el desafío, pero impuso una condición: Fletcher no podría recibir ayuda de sus aliados. Desde entonces, sus intercambios televisivos han intensificado la rivalidad. Fletcher ha afirmado que hará historia al convertirse en el primer luchador en portar tanto el título mundial como el Campeonato TNT de manera simultánea, pero Hangman esta listo para frenarlo en seco. La acción de AEW se emite desde la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá.
El cartel de AEW All Out 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Hangman. Adam Page (c) vs. Kyle Fletcher.
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood, con Stokely Hathaway).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla.
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada.
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Riho.
- COFFIN MATCH: Jon Moxley vs. Darby Allin.
- TABLES ‘N’ TACKS: MJF vs. Mark Briscoe.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, LUCHA DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) vs. Don Callis Family (Hechicero y Josh Alexander).
- The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) vs. Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona.
- Harley Cameron, Mina Shirakawa, Queen Aminata y Willow Nightingale vs. Divine Vanity (Megan Bayne y Penelope Ford) y Triangle of Madness (Julia Hart y Skye Blue).
- Eddie Kingston vs. Big Bill.
AEW All Out 2025