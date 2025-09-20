AEW ALL OUT 2025 | Resultados en vivo y cobertura | ‘Hangman’ Adam Page vs. Kyle Fletcher

AEW ALL OUT 2025 .— ‘Hangman’ Adam Page y Kyle Fletcher llevan meses en rivalidad. Fue en abril cuando Page superó a Fletcher en las semifinales del torneo Owen Hart. Poco después, Fletcher consolidó su ascenso en la Don Callis Family y el 31 de julio conquistó el Campeonato TNT venciendo a Dustin Rhodes. El 6 de septiembre en Collision, lanzó un reto por el Campeonato Mundial AEW. Hangman aceptó el desafío, pero impuso una condición: Fletcher no podría recibir ayuda de sus aliados. Desde entonces, sus intercambios televisivos han intensificado la rivalidad. Fletcher ha afirmado que hará historia al convertirse en el primer luchador en portar tanto el título mundial como el Campeonato TNT de manera simultánea, pero Hangman esta listo para frenarlo en seco. La acción de AEW se emite desde la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá. 

El cartel de AEW All Out 2025 es:

AEW All Out 2025

AEW ALL OUT 2025.

 

 

 

