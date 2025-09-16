AEW All Out 2025 será la edición de este PPV con mayor asistencia

Con la irrupción de All In en el calendario de AEW, All Out estaba siendo el PPV más perjudicado de entre los cuatro «clásicos» anuales que tradicionalmente presenta la empresa.
Obviando el progresivo incremento en el número de este tipo de citas, All In provocó dos años atrás que apenas hubiera un lapso de una semana hasta la celebración de All Out 2023, convirtiéndose este en uno de los eventos de pago por visión menos exitosos de la historia de AEW, con menos de 100 mil ventas, así como la entrega con una asistencia más baja sin pandemia de por medio, congregando 9826 personas al amparo del United Center de Chicago (Illinois, EEUU).
Tony Khan repitió experimento en 2024. Y aunque entonces existió un lapso mayor, de dos semanas, entre All In y All Out, la asistencia volvió a batir un récord negativo para el segundo, con 8660 seguidores en la NOW Arena de Hoffman States (Illinois, EEUU).
Este 2025, primeramente, AEW ha evitado el área de Chicago, y segundo, programó All Out (20 de septiembre) para un mes después de Forbidden Door (24 de agosto), su último PPV por el momento. De resultas, según comparte Wrestletix, All Out 2025 ya ha vendido 10818 boletos en la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá).
Así, no sólo corta la comentada dinámica negativa, sino que ya pasa a ser la edición de All Out con mayor asistencia, cuyo honor antes recaía en la de 2019 (10500 personas aproximadamente). Un indicativo del buen hacer de AEW en mercados ajenos a USA y de la recobrada candencia que muestra el producto; aunque en términos televisivos no se haga muy patente.
► Cartel de AEW All Out 2025
Seguidamente, el menú provisional que presenta AEW All Out.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. Kyle Fletcher
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. luchador por determinar
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CUADRANGULAR DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. tres parejas por determinar
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR
- LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona)
- LUCHA DE MESAS Y TACHUELAS: Mark Briscoe vs. MJF
- Eddie Kingston vs. Big Bill
#AEWAllOut— All Elite Wrestling (@AEW) September 15, 2025
LIVE on PPV, 3pm ET/Noon PT
This Saturday!
AEW World Title
Hangman Page vs Kyle Fletcher
TNT Champion @KyleFletcherPro will face Hangman for the World Title, but on the condition he has to leave @TheDonCallis + The Family in the back, to fight on his own, at ALL OUT! pic.twitter.com/q59DlITAFW