Cuando supimos que AEW All In 2024 contará con un combate Casino Gauntlet para definir nuevo retador al máximo título varonil de la empresa, varios luchadores de la escena independiente europea como Michael Oku, Aigle Blanc o Goldenboy Santos comentaron tal anuncio, dejando entrever una posible participación que sería revelada in situ durante la contienda multitudinaria.

Y parece que según las últimas informaciones publicadas por Fightful, Oku, reciente rival de MJF, sería uno de ellos. Pero no el único, pues Sean Ross Sapp expone lo siguiente.

Supongo, AEW dará preferencia a talentos locales, considerando que All In tendrá lugar de nuevo desde Londres. Oku y otros compañeros de la escena británica (Ricky Knight Jr., Simon Miller, Man Like DeReiss, Session Moth Martina y Leon Slater) hicieron un breve cameo no competitivo en la primera entrega del megaevento, y ahora podrían calzarse las botas. Sin olvidar al veterano Grado, el único que vio acción, dentro de la Zero Hour, aunque no como parte de un combate oficial.

Véase, todos esos nombres suponen potenciales candidatos a formar parte del Casino Gauntlet, y así, All In 2024 luciría como debió lucir la edición de 2023: un evento definitorio para la lucha libre europea y concretamente para la británica —en pleno repunte de popularidad tras la pandemia— y definitorio también para la filosofía de «puertas abiertas» de AEW, siempre en pro de una voluntad colaborativa y un respeto por las «ligas (mal llamadas) menores» que la hacen alternativa necesaria a WWE.

Amén de suponer casi una cuestión de justicia histórica. Sin el impulso del nuevo «boom» del pancracio en UK, AEW nunca habría conocido tamaño éxito con All In 2023. Ahora, la casa Élite tiene la oportunidad de compensar a un territorio que actualmente produce la mayor cantidad de grandes talentos anuales y cuya escena «indie» es la mejor del mundo.

Hoy en Dynamite conoceremos quién se gana la primera plaza para el Casino Gauntlet, a determinarse mediante Triple Amenaza entre Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly.

Les recuerdo el menú luchístico que presentará AEW All In 2024, cuyas coordenadas son el 25 de agosto y el Wembley Stadium.

[Show principal]

[Zero Hour]

