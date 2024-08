AEW All In 2024 presenta ya nueve combates

El más reciente episodio de AEW Dynamite tuvo bastante repercusión sobre el cartel de All In 2024. Además de concretar dos nuevos choques para el megaevento, perfiló la estampa de algunos ya anunciados.

Por una parte, habrá revancha entre Chris Jericho y Hook por el Campeonato FTW que «The Learning Tree» arrebató al hijo de Taz en el PPV Dynasty. Aunque con una condición: si el joven gladiador fracasa, nunca tendrá otra oportunidad titular mientras Jericho sea monarca.

Por otra, la defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW vista el miércoles se saldó sin resultado, consecuencia de la interferencia de FTR, lo que dio permitió que The Young Bucks retuvieran. Christopher Daniels decretó entonces que el próximo miércoles The Acclaimed y FTR se enfrentarán, y el ganador irá contra los Bucks en Wembley.

Mientras, Darby Allin vs. Jack Perry será un combate de ataúd y el «Casino Gauntlet Match» contará con Orange Cassidy como primer contendiente, luego de que el «Freshly Squeezed» venciera a Roderick Strong y Kyle O’Reilly bajo Triple Amenaza.

Nos acercamos ya al gran día, 25 de junio, y el gran escenario, el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), coordenadas de AEW All In 2024. Y el PPV presenta ahora nueve encuentros. Este es su cartel.

[Show principal]

[Zero Hour]

The Top Guys @DaxFTR & @CashWheelerFTR of #FTR are ALL IN Sunday 25th August for #AEWAllIn at @WembleyStadium!



Tickets are ON SALE NOW from £30!

🎟 https://t.co/r5aFwvDsAU pic.twitter.com/HBf834KweK