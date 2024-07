AEW alcanzaría acuerdo con WBD muy pronto

Aunque hace unos días, usuarios de varias partes del mundo, excepto los Estados Unidos, reportaron que HBO Max ya estaba añadiendo contenido de AEW a su plataforma, todo parece indicar que en caso de algún tipo de acuerdo entre la empresa de lucha libre y la plataforma de streaming, no contemplaría el mismo los Estados Unidos.

Y es que, en las últimas horas, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha reportado que AEW llegaría muy pronto a un acuerdo con la cadena de medios televisivos estadounidenses, Warner Bros. Discovery, para renovar el contrato que le dé a WBD el derecho de transmisión exclusiva de los shows de AEW en sus cadenas de televisión TBS y TNT, en los Estados Unidos.

Esto, según lo dijo Sean Ross Sapp de Fightful Select:

The talks have been ongoing for a very very long time. At no point did anyone from WBD indicate they thought AEW was going elsewhere.

There were even some separate offers within WBD to AEW last year https://t.co/EwfBgDpCOE

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) July 23, 2024