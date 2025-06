AEW: ¿al estilo de la WWE en All In: Texas?

All Elite Wrestling tiene programado All In: Texas para llevarse a cabo el 12 de julio en el Globe Life Field en Arlington, Texas (Estados Unidos). Por ahora, el cartel de luchas se ve así:

Campeonato Mundial AEW : Jon Moxley vs. «Hangman» Adam Page

: Jon Moxley vs. «Hangman» Adam Page Campeonato Mundial Femenil AEW : Toni Storm (c) vs. Mercedes Moné

: Toni Storm (c) vs. Mercedes Moné Campeonato Unificado : Kazuchika Okada (Campeón Continental) vs. Kenny Omega (Campeón Internacional)

: Kazuchika Okada (Campeón Continental) vs. Kenny Omega (Campeón Internacional) Casino Gauntlet varonil por una futura oportunidad por el Campeonato Mundial AEW: Participantes por anunciar

por una futura oportunidad por el Campeonato Mundial AEW: Participantes por anunciar Casino Gauntlet femenil por una futura oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil AEW: Participantes por anunciar

The moments. The passion. The history. Don’t miss #AEWAllInTexas LIVE on PPV SATURDAY 7/12!https://t.co/JlBXZPMlvR pic.twitter.com/lhAte7xrz3 — All Elite Wrestling (@AEW) June 24, 2025

► Adam Page se coronaría en All In

De lo poco que sabe de momento del evento, una cosa que parece bastante clara es que Adam Page se coronaría como nuevo Campeón Mundial AEW. Pero esto es pura especulación ya que ni siquiera existe un informe que lo corrobore. Y de la misma manera no todos piensa que esto va a ocurrir, como es el caso de Nic Nemeth. En un reciente episodio de Busted Open Radio, el actual luchador de TNA Wrestling expone su punto de vista: