Adiós, Nikki y Brie Bella; Hola, Nikki y Brie García

Las Gemelas Bella, Nikki y Brie, dejan de ser Bella en las redes sociales y pasan a usar sus apellidos reales, García, que proviene de su padre, Jon Garcia; Garcia Danielson en el caso de Brie, correspondiendo a su matrimonio con Bryan Danielson, el luchador de AEW. Su madre se llama Kathy Colace. En realidad, los nombres completos de ambas, en estos momentos, son Stephanie Nicole Garcia-Colace y Brianna Monique Danielson. Aunque también hemos visto a la ‘Fearless’ utilizar Stephanie Nicole Chigvintsev dado su matrimonio con el bailarín Artem Chigvintsev.

Hi I’m Nikki Garcia, Hi I’m Brie Garcia. And we’re the Garcia Twins. 👯‍♀️ Welcome to our next chapter! 🦋✨🤍✨🦄🤩🥳🫶🏼🫶🏼🍷🥂🍾 pic.twitter.com/w6GQM0P7Zi

— Nikki & Brie (@NikkiAndBrie) March 14, 2023