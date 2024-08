¿Adiós AEW? Shane McMahon también tuvo charlas con UFC

¿Un McMahon en All Elite Wrestling? ¿Es realmente posible? ¿Hay chances de que se acaben rompiendo una vez más las barreras de lo posible en el mundo de la lucha libre? Sin informaciones de momento sobre el estado de las charlas entre Shane O’Mac y Tony Khan, sí podemos deslizar dos datos no menores. En primer lugar, la sensación de varios dentro de AEW de que el hijo de Vince terminará haciendo al menos una aparición en suelo “enemigo”. En segundo, la confirmación de que Shane McMahon también tuvo charlas con UFC.

Así es, señoras y señores, ante la negativa de WWE, el ex Campeón Europeo se reunió para contemplar la posibilidad de sumarse a la otra pata de TKO. Y lo más jugoso de todo, ¡es que ya sabemos la respuesta de UFC! ¿Llegaron a buen puerto? Sigue leyendo para enterarte.

► WWE le dijo no a Shane McMahon

Dave Meltzer analizó en uno de los últimos episodios de la Wrestling Observer Radio el posible arribo de McMahon a AEW. En SÚPER LUCHAS recogimos su esclarecedor testimonio y lo volvemos a hacer para los que se lo perdieron:

“Sé que Shane ha intentado regresar a WWE y que las personas a cargo de WWE no tienen ningún interés en él. ¿Podría cambiar eso ante la idea de que esté dispuesto a ir a AEW? Tal vez sí, tal vez no. ¿Estaría realmente dispuesto a ir a AEW? No sé qué está pensando. Shane recibió mucho, mucho dinero si analizas lo que ganó en contraste con lo que trabajó siendo luchador activo. Aparecía unas pocas veces al año y se llevó una cifra realmente alta.

“Entonces, ¿es una estrategia suya para intentar volver a WWE? No me sorprendería pero sé por personas en WWE que, como dije, él ha querido regresar y WWE no lo quiso. Ha habido mucha negatividad con él por mucho tiempo. Y cuando volvió tampoco fue como que le rogaran que volviese. Linda [McMahon] metió presión durante mucho tiempo para que le dejaran regresar y WWE cedió porque habían lesiones de por medio en WrestleMania 32”.

Dicho esto, la cuestión no acaba aquí. Más adelante, Meltzer añadió detalles sobre otras “conversaciones laborales” que McMahon tuvo desde su salida de la empresa familiar (que dicho sea de paso, ha dejado de serlo luego de que Endeavor adquiriese WWE, lo que no hace más que incrementar las posibilidades de dar el salto a AEW).

► También tuvo charlas con UFC

El Editor en Jefe del Wrestling Observer reveló que Shane tuvo reuniones para unirse a UFC en los últimos años, mismas que no llegaron a buen puerto. Acotó que la negociación jamás iba a llevar a nada pues no veía a McMahon «cobrando medio millón de dólares» por un trabajo secundario. Es un dato que no deja de ser intrascendente en toda esta narrativa, pues en este momento ya no hay charlas ni consideración para incursionar en el mundo de las artes marciales mixtas, pero que da color a lo ya expuesto.

Shane siempre ha sido un gran fanático de las MMA. Es de público conocimiento que en el pasado intentó convencer a su padre de comprar UFC, cuando la marca lejos estaba todavía de tener el valor del que goza en la actualidad.

Por el momento, sin que haya un interés recíproco de UFC ni de WWE, pareciera que lo más probable (si es que ha de recalar en algún lado) es la posibilidad de explorar nuevos aires en otra empresa familiar, la de los Khan, alejado del paraguas de TKO y de su propio cuñado, Triple H, con el cual tiene una relación tensa desde hace un par de décadas.

No desconecten de SÚPER LUCHAS para estar actualizados del minuto a minuto acerca del futuro de Shane McMahon…