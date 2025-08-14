Adesanya tiene dificultades para elegir ganador entre DDP vs. Chimaev

Israel Adesanya cree que la fuerte voluntad del campeón de peso mediano de UFC Dricus Du Plessis debería ayudarlo a prevalecer contra Khamzat Chimaev.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) defiende su título contra Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal del UFC 319 (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) del sábado en el United Center en Chicago.

Adesanya fue sometido por Du Plessis en su pelea por el título en UFC 305 en agosto pasado, cuando sintió que el campeón se cansaba pero aún así seguía adelante.

«He visto esta pelea de dos maneras: Khamzat sale, agarra a DDP, lo arrastra a aguas profundas en el primer o segundo asalto y lo liquida. O DDP iguala su locura, iguala la de Khamzat con su propia locura y su determinación de no rendirse, y luego arrastra a Khamzat a aguas profundas en el tercer, cuarto o quinto asalto y lo saca de ahí. Así es como veo esta pelea«.

Adesanya decidió mantener su última teoría.

«Khamzat demostró su valía. Lo va a perseguir desde el principio. Pero creo que DDP puede capear el temporal y probablemente liquidar a Khamzat más adelante. Porque si Khamzat llega a las rondas 3, 4 o 5, será un problema. Probablemente no llegue a la ronda 5. Digo que a la ronda 3 o 4, DDP. Pero si Khamzat va a ganar, será en la primera ronda. Va a ser impresionante, va a ser espectacular, va a ser violento. Voy a elegir a DDP». Sería bueno que fuera campeón, pero la UFC probablemente quiera que Khamzat lo sea porque es un tipo que llama mucho la atención, lo dice todo y lo hace, ¡un rollo! Pero me gusta tener a DDP como campeón porque sigo pensando que inspira a muchos africanos, especialmente a los sudafricanos, como Kamaru, Francis y yo lo hicimos por el continente como los Tres Reyes Magos. Él solo puede lograrlo como campeón africano en la UFC. Así que sí, creo que lo logrará. Es un poco testarudo. Voy a derrotar a Dricus por nocaut técnico tardío.