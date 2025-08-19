Adesanya reacciona a la victoria de Chimaev en UFC 319

Israel Adesanya quedó muy impresionado con la actuación ganadora del campeonato de Khamzat Chimaev en UFC 319.

Chimaev dominó a Dricus du Plessis durante cinco asaltos en el evento principal de la cartelera PPV del sábado en Chicago para ganar el título de peso mediano y mejorar su récord a 15-0.

Adesanya, el ex dos veces campeón de peso mediano de UFC, vio la pelea y documentó su reacción en su canal de YouTube .

“Khamzat, nuevo campeón de peso mediano, y sí, la división está en buenas manos”.

Chimaev marcó el ritmo de la pelea a menos de 10 segundos de iniciado el combate, consiguiendo un derribo y neutralizando a du Plessis durante todo el primer asalto, manteniendo a «Stillknocks» en posición de crucifijo durante gran parte del mismo. El dominio se prolongó durante toda la pelea, con Chimaev anotando un 10-8 en el tercer asalto.

Du Plessis tuvo un breve momento en el quinto asalto donde logró una cabalgada completa y buscó un estrangulamiento trasero, pero Chimaev sobrevivió y aseguró su título. Los tres jueces anotaron el combate 50-44 a favor del nuevo campeón.

Al igual que la mayoría de los que vieron el partido, Adesanya quedó impresionado con el cardio de Chimaev durante los 25 minutos.

«No es lo que esperaba. Pero me alegra que Khamzat haya arreglado su cardio, o lo haya mejorado hasta el punto de poder aguantar cinco asaltos y simplemente dejar a la gente hecha un desastre».