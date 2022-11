Israel Adesanya cree que él y Alex Pereira no han terminado el uno con el otro. En UFC 281, Adesanya y Pereira se enfrentaron por tercera vez en deportes de combate y, una vez más, las cosas no terminaron bien para Adesanya.

Aunque estaba atrasado en las tarjetas antes del round final, Pereira logró una remontada increíble, lastimó a Adesanya con un gancho de izquierda y luego disparó hasta que el árbitro Marc Goddard intervino para el nocaut técnico.

La derrota llevó a Adesanya a 0-3 contra Pereira, y aunque no es fanático de la detención, el ex campeón de peso mediano de UFC todavía está de buen humor después de perder su cinturón, en parte porque sabe que se encontrarán nuevamente.

“Veré la pelea de nuevo. No he vuelto a ver la pelea, pero no creo que me fije en ella, porque no es una de esas cosas que dicen, ‘¡Oh, maldita sea!’ Voy a pelear con él de nuevo. Probablemente pelearé con él dos veces más”.

Aunque Adesanya tiene marca de 0-3 contra Pereira, incluidas dos derrotas por nocaut, sus dos primeras derrotas fueron en kickboxing, lo que hace que sea mucho más probable que UFC programe una cuarta pelea. El presidente de UFC, Dana White , incluso lo dijo, sugiriendo que podría haber una revancha inmediata . Adesanya ciertamente está de acuerdo y dice que su próxima pelea será contra Pereira, incluso si Pereira pierde el título ante otra persona antes de eso.

“Todavía pelearé con él. Si iba a pelear contra alguien más y perder el cinturón, igual pelearía con él [a continuación]. Pelearé contra él. Espero que sea el campeón, pero solo digo que, hipotéticamente, seguiré peleando con él».

“Estoy loco, hermano. Puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo. Has visto que puedo vencerlo. Él simplemente, no diré suerte, jodida suerte, simplemente invirtió bien. Un buen plan de juego. Es un buen luchador, pero sé que soy… es mi ego, tal vez. Por supuesto. Pero estoy permitido. Simplemente creo que soy mejor”.