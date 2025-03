Adesanya predice pelea Pereira vs. Ankalaev en UFC 313

Israel Adesanya tiene una rivalidad competitiva bien documentada con Alex Pereira, pero eso no impide analizar las peleas del campeón de peso semicompleto de UFC.

En el evento principal de UFC 313 (pago por evento, ESPNews/Disney+, ESPN+ ) en Las Vegas, Pereira (12-2 MMA, 9-1 UFC) se enfrenta a Magomed Ankalaev, un oponente que ha sido etiquetado por muchos como el más desafiante hasta ahora en su carrera por el título de las 205 libras. Si bien Adesanya reconoce las amenazas que Ankalaev (20-1-1 MMA, 11-1-1 UFC) trae al octágono, no ve que el título cambie de manos.

Un aspecto particular del enfrentamiento se destaca para Adesanaya, y es la capacidad de Pereira de lanzar patadas que cambian el combate.

“Patadas en las piernas, abordemos el maldito elefante en la habitación. Ese será un factor en esta pelea. Puede que tenga que convertirse en luchador en esta pelea. Puede que tenga que buscar en su bolsa para esta. … Creo que el ego es parte de eso, donde es como, hablar, hablar de pelea. Está diciendo lo que quiere decir para conseguir la pelea. Se pondrá de pie con él. Sí, comenzarás de pie, pero no creo que sigas de pie. Va a hacer un clinch. Definitivamente va a intentar derribarlo.

“Creo que Ankalaev va a intentar derribarlo. ¿Podrá mantenerlo abajo? Alex Pereira es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño ahora. Está mejorando exponencialmente. Realmente no lo he visto usarlo mucho en una pelea porque no ha tenido que hacerlo, pero lo he visto rodar con algunas personas recientemente, y fue muy diferente de lo que recuerdo. Parece que su fluidez es mejor en el suelo”.