Adesanya: «Poirier es campeón pase lo que pase»

Israel Adesanya cree que el legado de Dustin Poirier no debería desacreditarse por nunca ganar un título indiscutible de UFC.

Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC), ex campeón interino de peso ligero, hará su última caminata hacia el octágono cuando desafíe a Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC) por el título BMF en la pelea principal del UFC 318 del sábado en el Smoothie King Center ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+).

La misma noche en que Poirier conquistó el título interino en una batalla campal contra Holloway en UFC 236, Adesanya superó a Kelvin Gastelum en una Pelea del Año para conseguir el cinturón interino de peso mediano. Adesanya afirma que el historial de Poirier habla por sí solo.

Es un campeón pase lo que pase. Tiene un cinturón en su casa, en su gimnasio, ahí sentado para representarlo como campeón en algún momento. Así que la gente que intenta decir: «Oh, nunca llegaste a ser el campeón indiscutible». No, cuando eres el campeón interino, eres el campeón de mierda. Ha tenido una carrera en la UFC inigualable. Sería una suerte tener la carrera, aunque fuera la mitad de la que tuvo Dustin en la UFC.

« Dustin siempre ha sido un hombre de la UFC, un hombre de confianza. Siempre está listo para la batalla, siempre listo para la acción. Es un gran trabajador que representa a su gente de Lafayette, Luisiana. Siempre ha representado a su gente. Siempre se ha representado bien, se comporta como un campeón, y siempre lo he dicho, porque la gente intenta desacreditar su victoria como campeón.

A pesar de los grandes elogios, Adesanya inicialmente eligió a Holloway para ganar.

Max no se cansa de verdad. Dustin logró superarlo en la segunda pelea, cuando pelearon por el cinturón. Dustin lastimó a Max, lo destrozó. Fue la primera vez que vi a Max destrozado, y Dustin pudo seguir adelante. … Que logre esto y se retire en la cima, venciendo a Max tres veces, será un logro para él, una buena manera de despedirse. Pero Max intentará arruinar la fiesta con el Expreso Bendito. Voy con Max en esta pelea.

Adesanya finalmente se retractó de su predicción y dijo que no elegirá a un ganador. No cree que la primera derrota por nocaut de Holloway ante Ilia Topuria en UFC 308 haya afectado negativamente su estrategia.

«Después de la última pelea, Max estará más sólido a la defensiva porque nunca antes lo habían noqueado. Max no se va a asustar, pero ahora será más inteligente con el peso porque ha recibido muchos golpes. La barbilla no aguanta mucho. Creo que Max, en peso ligero, todavía puede noquear a Dustin Poirier, y Dustin ha recibido los mejores golpes de Max en el pasado y sigue avanzando».

Esta vez podría ser diferente. No le recomendaría eso a Dustin. Max, sin embargo: Pelea con inteligencia. Pelea a distancia. Pelea al límite del alcance de Dustin. Enfréntalo, pero no dejes que avance sin pagar, no dejes que avance sin comer nada. Dustin solo tiene que alternar los derribos o incluso amenazarlos para mantener a Max en vilo.