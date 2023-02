Adesanya no se ve en UFC dentro de 5 años

Israel Adesanya no tiene intención de prolongar innecesariamente su carrera. Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) debutó en la UFC hace cinco años cuando detuvo al campeón de peso semicompleto de la PFL 2022, Rob Wilkinson, en febrero de 2018.

Desde entonces, ha surgido como una de las mayores estrellas en la lista de UFC, así como un gran peso mediano después de defender su título cinco veces. Aunque “The Stylebender” está muy en su mejor momento, no planea alargar su carrera.

“Llevo cinco años en la UFC, ¿verdad? Si soy honesto, no voy a estar aquí en cinco años“, dijo Adesanya a los periodistas en el backstage de UFC 284. “Tengo otras cosas que hacer en la vida“.

Y continuó: “Me encanta esta m*erda y soy jodidamente bueno en ella, pero nunca me aferro a esto y me voy a ir en la cima. Así que sí, esa es la mejor manera en la que siento que deberías irte. Pero de nuevo, he estado aquí cinco años en la UFC, (chasquea los dedos) fue así. Veremos cuánto tiempo estoy aquí, pero no creo que sean cinco años“.

Adesanya intentará recuperar su título de peso medio ante Alex Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) cuando ambos protagonicen el UFC 287 el 8 de abril en el Miami Dade Arena de Miami.