Adesanya: “Me presione para revancha con Pereira”

Israel Adesanya se está presionando a sí mismo para su revancha con el campeón de peso mediano de UFC Alex Pereira .

Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) buscará recuperar su título de peso mediano de Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) cuando la pareja se enfrente en el evento principal de UFC 287 el 8 de abril en el Miami-Dade Arena. en Miami.

Pereira se recuperó para noquear a Adesanya en UFC 281, su tercera victoria consecutiva sobre “The Last Stylebender” después de derrotarlo dos veces en kickboxing. Pero de cara a su revancha, Adesanya está viendo esta oportunidad como una pizarra limpia.

“Nunca he estado sin motivación para pelear con este tipo, pero para este, me he puesto presión. A la mierda el cinturón, a la mierda todo lo demás, yo hay que vencer a este tipo. Esa es, supongo, mi motivación, solo vencerlo. Como dije, pueden decir lo que quieran. Es 1-0 o 3-0. No llevo la puntuación, los arreglo, y solo necesito uno, y lo voy a hacer”.

Adesanya estaba arriba 3-1 en las tarjetas de puntuación de los jueces contra Pereira antes de ser detenido en la round 5. El resultado fue muy similar a su segundo combate de kickboxing donde Adesanya estaba ganando antes de ser atrapado tarde. A pesar de haber sido detenido dos veces, Adesanya no planea dudar contra “Poatan”.

“Entro ahí, y no pienso demasiado. No soy tímido con las armas. Voy allí y trato con la gente, especialmente con él también. Entonces, sí, solo espera que haga lo que hago. Como dije, tengo que hablar porque ustedes quieren que hable pero diga menos. Y haré más. Te prometo que haré más en esta pelea”.