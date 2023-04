Adesanya lanza dura advertencia a Du Plessis

El campeón indiscutible de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, ha señalado una dura advertencia en la dirección del contendiente de división, Dricus du Plessis, afirmando que vencerá al sudafricano “hasta que sea negro” mientras la guerra de palabras entre los dos continúa calentándose.

Adesanya, dos veces campeón indiscutible de peso mediano bajo el estandarte de la promoción, encabezó UFC 287 a principios de este mes, entregando al cuatro veces oponente de deportes de combate, Alex Pereira , un estruendoso nocaut en la segunda ronda para reclamar su título de peso mediano.

En cuanto a du Plessis, el ex campeón de peso mediano de KSW y EFC ha sido dejado de lado desde marzo, logrando una victoria por nocaut técnico en la esquina del segundo asalto sobre el enemigo común, Derek Brunson.

Programado para regresar al octágono en UFC 290 en julio durante la Semana Internacional de la Pelea, du Plessis se enfrenta al ex campeón Robert Whittaker , que pronto será un enemigo común, en un eliminatorio oficial de campeonato de peso mediano.

Dando a conocer sus sentimientos sobre su interés en pelear contra du Plessis en su primer intento de defensa del título como parte de su segundo reinado del título de peso mediano a continuación, Adesanya disparó múltiples púas en dirección al nativo de Pethora.

“Él (Dricus du Plessis) creó una división. Este no es el momento para esa mierda. Definitivamente podrías haber conseguido la pelea sin hablar toda esa mierda. Bueno, ten cuidado con lo que deseas. Tienes lo que quieres. Él es el siguiente. Voy a golpearlo hasta que se ponga negro”.

“Voy a llevarlo a la escuela, al octágono y a la historia. Lo que está haciendo es crear división. No puedes no saber tu historia. Nunca lo he cuestionado como africano, porque sí, naciste en África. Sudáfrica. Por supuesto, eres africano. Nunca he cuestionado eso. Pero, ¿quién diablos es este cracker para decirme quién diablos soy? ¿Quién diablos es Kamaru (Usman), quién diablos es (Francis) Ngannou? Estoy como, ¿eres tonto? Como producto de la colonización, estás tratando de decirme quién diablos soy. Puedes sacar al niño de África, pero nunca podrás sacar a África del niño”.