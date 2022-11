Adesanya insiste en que detención fue prematura

Después de tener más tiempo para reflexionar, nada ha cambiado. Israel Adesanya mantiene su evaluación inicial de su derrota por TKO ante Alex Pereira el sábado pasado en UFC 281 .

Adesanya fue detenido por su rival Pereira en el evento principal para perder su título de peso mediano en el Madison Square Garden de Nueva York. Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC), quien estaba arriba 39-37 en las tarjetas de puntuación de los jueces al ingresar al quinto round, perdió su título luego de ser atrapado por Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) y tomar golpes adicionales, todo mientras está de pie contra la cerca.

Adesanya tropezó con la lona, ​​pero volvió a ponerse de pie mientras Pereira continuaba golpeándolo. Adesanya no cayó por segunda vez, pero el daño recibido fue suficiente para que el árbitro Marc Goddard interviniera y detuviera la pelea. Adesanya no estuvo de acuerdo con el paro en ese momento, y dos días después aún mantenía su evaluación inicial.

“Ves cuando me levanto, estoy bien, porque estaba lúcido. No me sacudieron, sacudieron. Así que me golpearon contra la valla y mi pensamiento fue: ‘Escapar lateralmente a la izquierda o a la derecha’. Y luego fui a la derecha, y como iba a la derecha y como no iba a la derecha, no estaba porque como si estuviera mecido. Fue (debido a) mi pie”.

Adesanya dijo que su lenguaje corporal lo hizo verse peor de lo que realmente era después de tomar la toma inicial de la secuencia final de la pelea. El nigeriano culpa a la falta de movimiento y la apariencia inestable del daño en la pierna por las patadas de Pereira.

“Y luego, ya sabes, el nervio peroneo: le sucedió a Michael Chandler, Cejudo, nuestro chico Jimmy Crute, también le sucedió a él. Entonces, en algún momento de la pelea, estoy tratando de moverme; esto es a la mitad del segundo round. Es como cuando estás caminando, y la pierna se tropieza y se arrastra por el suelo accidentalmente. Estaba consiguiendo eso a través de la pelea. Y yo estaba como, ‘¿Le pasa algo a mi pierna?’ Eventualmente yo estaba como, ‘Esa cosa. Eso es lo que le pasó a mi pierna. Nunca antes me había pasado eso en una pelea, pero sabía lo que era».

“Así que fui lateral, lateral, y me tropecé y me vi mal, así que creo que el árbitro dijo: ‘Dos golpes importantes, y se tambalea. Oh mierda.’ (Pero) no fue por los golpes, te lo prometo. No hay razón para que yo mienta. Fue de la pierna, que causó el daño”.