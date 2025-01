Adesanya habla sobre su relación «orgánica» con ex rival Whittaker

La nueva amistad entre Israel Adesanya y Robert Whittaker ha traído una sonrisa a la comunidad de MMA. Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) venció a Whittaker (27-8 MMA, 17-6 UFC) dos veces en peleas por el título de peso mediano de UFC,

La pareja se reunió recientemente en las lonas de City Kickboxing en Nueva Zelanda. Fue Whittaker quien tomó la iniciativa, pero Adesanya lo recibió con los brazos abiertos.

«Fue algo natural. Su entrenador contactó a mi entrenador y Eugene me lo pidió. Yo le dije: ‘Por supuesto, puede levantarse en cualquier momento’. No sabía que iba a levantarse ese lunes, así que cuando lo vi, me emocioné. Estaba entusiasmado. Siempre es bueno tener a alguien como Rob, de su calibre, en el gimnasio.

“Definitivamente, puedes sentir su energía en la sala, a pesar de que es un tipo tranquilo. Fue agradable intercambiar ideas con él, sentarme con él, compartir el pan con él, invitarlo a que viniera a descomponer el tema. Fue genial. Respeto muchísimo a Rob y me gusta mucho más”.

Whittaker admitió en “The Ariel Helwani Show” que cuando eran rivales, si hubiera podido atropellar a Adesanya con un coche, lo habría hecho. Los comentarios de Whittaker provocaron una gran carcajada en “The Stylebender”.

“Está siendo gracioso. Sí, la tensión era alta, pero siempre supimos que nos llevaríamos bien. Somos dos tipos tranquilos. Pero sí, eso es gracioso”.

Adesanya buscará romper una racha de dos derrotas cuando se enfrente a Nassourdine Imavov (15-4 MMA, 7-2 UFC) el 1 de febrero en el combate principal de UFC Fight Night 250 en el ANB Arena en Riad, Arabia Saudita.