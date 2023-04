Adesanya descarta trilogía en UFC con Alex Pereira

Israel Adesanya igualó el marcador con Alex Pereira (al menos en el octágono) el pasado fin de semana cuando noqueó a su némesis para recuperar el título de peso medio, pero mientras que eso parece establecer la posibilidad de una trilogía de lucha para los siglos, “The Last Stylebender” ya ha indicado que no es algo que está dispuesto a perseguir.

En declaraciones a los periodistas entre bastidores, Adesanya dejó claro que no tiene intención de volver a pelear con Pereira y sugirió que tendría que volver a subir en la jerarquía para ganarse esa oportunidad.

“No llevo la cuenta, la resuelvo“, dijo Adesanya en la rueda de prensa posterior al combate. “Ahora está decidido. Mira, le di una vía rápida al cinturón, podría haber dicho ‘No, ¿con quién ha peleado? Peleó con uno de los cinco mejores, pero no, lo hizo bien, peleó con algunos buenos tipos y venció al jodido Strickland”.

“Yo estaba como ‘bien no hay nadie más’, yo estaba buscando ese desafío, el tipo que me ganó en kickboxing, es por eso que tomé esa pelea. ¿La revancha? Conseguí la revancha inmediata por lo que he hecho en este juego. Gané el cinturón contra Kelvin [Gastelum] y lo defendí contra Rob [Whittaker, a quien derrotó por el título indiscutible después de ganar el título interino anteriormente].

“Luego fueron [Yoel] Romero, [Paolo] Costa, [Marvin] Vettori, Rob otra vez, [Jared Cannonier]; ¡son siete! Mi otro cinturón tendría siete jodidas gemas. Hice el trabajo duro y me gané mi jodida revancha, ahora él tiene que hacer el trabajo duro si quiere hacer eso y no creo que vaya a hacerlo“.