Adesanya aspira a que la división vuelva a ser interesante

Ya sean entradas de baile coreografiadas o elaboradas celebraciones por nocaut, Israel Adesanya trajo un tipo diferente de emoción a la división de peso mediano de la UFC durante su reinado por el título.

Desde que perdió el título ante Sean Strickland en UFC 293 en septiembre de 2023, Adesanya (24-4 MMA, 13-4 UFC) tiene una sensación de «aburrimiento» en su división.

“The Last Stylebender” regresa a la acción contra Nassourdine Imavov en UFC Fight Night 250 el 1 de febrero en Riad, Arabia Saudita. Adesanya entrará en su primera pelea sin título en seis años contra un oponente como Imavov (15-4 MMA, 7-2 UFC) que mantiene un perfil bajo, a diferencia de sus oponentes recientes como Strickland y el actual campeón Dricus Du Plessis, que rara vez se alejan de un micrófono caliente.

“Siempre es bueno mezclar las cosas, pero repito, esto es solo una pelea. Será bastante aburrido el período previo a esta pelea para los fanáticos a quienes les gusta ese tipo de cosas, pero la pelea será muy emocionante. Esa es la esencia de esta pelea”.

Adesanya, de 35 años, no logró recuperar el trono de peso mediano en UFC 305, perdiendo por sumisión ante Du Plessis. Por primera vez en su carrera de MMA, Adesanya ha perdido dos peleas consecutivas, lo que lo coloca en un territorio un tanto desconocido.

“Para mí, es simplemente demostrarme a mí mismo que sigo siendo ese tipo. Sé que soy uno de los mejores, si no el mejor. Siento que sigo mejorando y veo el trabajo que hago. Siento el trabajo que hago y solo quiero mostrarle al mundo el trabajo que estoy haciendo”.

La pelea marca el inicio de un mes ajetreado para la división de peso mediano de la UFC. Una serie de nombres clave están en acción y podrían revolucionar toda la división. Con enfrentamientos como Du Plessis vs. Strickland 2 por el título, Jared Cannonier vs. Gregory Rodrigues, Michael Page vs. Shara Magomedov y Anthony Hernandez vs. Brendan Allen, la división que alguna vez dominó Adesanya podría verse muy diferente en marzo.

“No sabía que todas esas otras peleas se llevarían a cabo en febrero. Pero sí, son tiempos emocionantes para las 185 libras. Pero, para ser honesto, las 185 libras se sienten aburridas sin mí. Así que sí, quiero entrar y hacer que sea interesante”.