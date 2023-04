Adesanya aclara comentarios de última oportunidad en UFC 287

El ex campeón de peso mediano de UFC, Israel Adesanya, recientemente arrojó algo de luz sobre su entrenamiento y mentalidad antes de UFC 287.

El próximo PPV de UFC marcará la oportunidad de redención de Adesanya contra su rival Alex Pereira. ‘Poatan’ ahora tiene tres victorias sobre ‘The Last Stylebender’ en kickboxing y MMA.

En una entrevista reciente con Combat TV, Adesanya arrojó algo de luz sobre sus recientes comentarios de “última oportunidad” con respecto a su próximo choque con Pereira. Se le preguntó a Adesanya si sus comentarios tenían que ver con los rumores de que Pereira podría subir de peso pronto.

“Simplemente me gusta presionarme, ya sabes, quiero decir, también peleo en 205. Sí, solo me gusta presionarme a mí mismo. Además, no me gusta pelear con las mismas personas, quiero pelear con diferentes cuerpos, quiero tomar otras cabezas, ¿sabes? Entonces, quiero atrapar a este tipo, Voy a atrapar a este tipo, y puedo pasar a otra cabeza”.

‘The Last Stylebender’ ha empleado una gran variedad de compañeros de entrenamiento para su campamento de UFC 287. Entre ellos se encuentran Benny Johnston, Brando Pericic, Tyson Pedro y el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski.

Con respecto a ‘The Great’, Adesanya explicó que agradece la presencia de Volkanovski, quien vino a entrenar y ayudar.

“Alex acaba de llegar, solo para captar una vibra, y solo para ser parte de eso, siento la energía. Y también tomo de él, solo su presencia aquí, ¿sabes? Nos alimentamos unos a otros, así que estoy muy agradecido, he tenido muchos tipos sólidos que me ayudaron con este campamento”.