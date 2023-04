Adesanya a Pereira: “Él sabe lo que puedo hacerle”

Israel Adesanya no dejará que el resultado de sus peleas con Alex Pereira lo detenga. Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) ha perdido ante Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) tres veces en deportes de combate, dos en kickboxing y una en MMA.

Después de defender el título de peso mediano cinco veces, Adesanya fue destronado por Pereira en el UFC 281 de noviembre, en una pelea que estaba ganando antes de ser detenido al final del round 5.

Pero Adesanya tendrá la oportunidad de corregir ese error. La pareja se enfrentará de inmediato en el evento estelar de UFC 287 del sábado en Kaseya Arena en Miami.

“Estaba dominando. Estaba ganando la pelea en cada intercambio, el standup y el suelo. Se recupera muy bien, eso es algo que definitivamente no esperaba, era su recuperación. Le di una paliza, lo lastimé, lo cansé, pero se recuperó muy bien y pudo cerrar el espectáculo, así que eso es algo que definitivamente puedo sacar de la última pelea en nuestros primeros cuatro asaltos”.

Cuando se le preguntó cómo se mantiene tan confiado después de estar abajo 3-0 contra Pereira, Adesanya dijo que tanto él como Pereira saben cómo iban sus últimas dos peleas antes del final, y “The Stylebender” está emocionado de demostrar que los escépticos están equivocados. Adesanya también estuvo a punto de terminar con Pereira cuando sonó el timbre para finalizar la ronda 1 de su pelea por el título de UFC 281.

“Él y yo lo sabemos. Que se jodan los fanáticos, los reporteros, todo eso. Él y yo sabemos exactamente lo que puedo hacerle. Sé lo que puede hacerme. Cada vez que he peleado con él, siempre estoy ganando hasta que no lo estoy. Si fuera como decir que acaba de golpearme el trasero de campana a campana y luego a la mierda, probablemente seguiría teniendo esta confianza, probablemente seguiría hablando mierda, pero no ha sido el caso. Siempre lo estoy ganando, siempre lo estoy dominando, hasta que encuentra esa manera de ganar”.