Adam»Hagman» Page vs Jon Moxley en Texas Deathmatch para All In

La lucha por el Campeonato Mundial de AEW entre Adam «Hangman» Page y Jon Moxley no será solo un combate, sino un enfrentamiento donde todo estará en juego, con la violencia como elemento constante.

Page quiere poner fin al reinado de Jon Moxley, por lo que lo retó a una Texas Death Match en All In. Moxley apareció para responder al desafío, pero aseguró que Page no estaba listo para un combate de ese tipo, pues no era tan agresivo como decía ser.

Más tarde, The Death Riders aparecieron para atacar a Hangman Page, pero este logró repelerlos. Además, Samoa Joe, Shibata y Powerhouse Hobbs llegaron para brindarle su apoyo.

Las cosas se pusieron tensas cuando Marina Shafir iba a golpear a Hagman, este la detuvo y volvió a retar a Moxley, quien finalmente aceptó el combate. Pero las cosas no quedaron ahí, pues Page golpeó a Marina para dejar claro que está listo para hacer lo necesario para llevarse la lucha.

HANGMAN ADAM PAGE BUCKSHOTS MARINA SHAFIR!pic.twitter.com/w58s4p03eK — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) July 3, 2025