Adam Pearce: «Mañana en WWE Raw, ¿quién podrá derribar las murallas?»

Todo está listo para una edición más de WWE Raw el día de mañana lunes 5 de enero de 2026. Y como es habitual, a través de sus redes sociales personales y las oficiales de WWE, Adam Pearce, el Gerente General de WWE Raw, realizó su promoción del cartel del show de mañana.

Solo que, esta vez, fue muy diferente, pues dijo una frase que ha desatado la locura de los fans y múltiples especulaciones: «¿Quién podrá derribar las murallas?» Claramente, los fans han referenciado esta simple frase con el hecho de que Pearce, supuestamente, estaría promocionando de manera sutil el regreso a WWE de Chris Jericho.

► Adam Pearce hace… ¿una posible referencia al regreso de Chris Jericho a WWE ?

“Muy bien, todos. Monday Night Raw está en vivo esta noche desde Brooklyn, Nueva York, y celebramos nuestro primer aniversario en Netflix con una cartelera cargada.

«Para empezar, noticia de última hora: por primera vez en seis meses, Liv Morgan estará en acción individual frente a Lyra Valkyria. Y no olviden que tendremos tres combates titulares gigantescos. ¿Quién podrá derribar las murallas y quedarse con el oro? Iyo Sky y Rhea Ripley se enfrentarán a las Kabuki Warriors por el Campeonato Femenil de Parejas.

«Mi gran amiga de muchos años, la mejor luchadora del planeta —y no lo digo solo yo, lo dice Sports Illustrated, Bleacher Report, el tipo en la calle, lo dice Riley— Becky Lynch retará a Maxine Dupri por el Campeonato Intercontinental Femenil.

«Y el combate grande por el Campeonato Mundial de Peso Completo: el implacable Braun Breakker se verá cara a cara con el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk.

«He conocido a Punk por más de 25 años y nunca lo había visto tan enfocado. Es Monday Night Raw en vivo desde Brooklyn, 8 del Este, 5 del Pacífico, en vivo alrededor del mundo por Netflix. ¿Habrá alguien que salga de ahí como nuevo campeón? Sin duda pondría el lugar de cabeza… pero cosas más extrañas han pasado. Y eso es oficial».

Recordemos que, aunque Tony Khan ha dicho que quiere que Chris Jericho continúe en AEW, múltiples rumores indican que el veterano del ring quiere volver a WWE para tener un gran tour de retiro. Ya veremos si aparece Jericho mañana en Raw o si hay más referencias sutiles hacia su retorno a WWE.