En uno de los combates de Elimination Chamber, Becky Lynch cayó ante AJ Lee y perdió el Campeonato Intercontinental Femenil; sin embargo, el encuentro no estuvo exento de la polémica, puesto que en algún momento la réferi Jessika Carr intervino involuntariamente para decidir el resultado, cuando le impidió a «The Man» atacar a su rival contra el esquinero expuesto, y más bien la retadora se aprovechó de esa situación para finalmente hacerla rendir con el Black Widow.

► Adam Pearce desestima el reclamo de Becky Lynch

Tras los eventos de Elimination Chamber, Becky Lynch compartió en sus redes sociales declaración formal exigiéndole a Adam Pearce la suspensión de la réferi Jessika Carr, culpándola de su derrota.

Al respecto, el Gerente General de RAW publicó un video desde Indianápolis abordando la situación directamente, dejando en claro que confirmó que revisó la petición escrita presentada en nombre de Lynch y estudió detenidamente las imágenes de Elimination Chamber, agregando que la importancia de su rol le permitía dirimir este tipo de cosas de la manera que considere más justa, y en consecuencia, desestimó el pedido de «The Man»

“Buenas noches, damas y caballeros. Son poco más de las 8 p. m., hora del este, y me encuentro en Indianápolis preparándome para Monday Night Raw… Pero vengo a ustedes en esta hora para revisar y después de revisar una petición presentada en mi oficina a través de los representantes de Rebecca Lynch”.

«He revisado sus alegaciones… y he revisado las imágenes del combate de anoche en el Elimination Chamber de Chicago entre Rebecca Lynch y A.J. Lee por el Campeonato Intercontinental Femenil, centrándose específicamente en las presuntas irregularidades cometidas por la réferi Jessica Carr.»

“No se trata solo de un combate o un resultado. Se trata de mantener la integridad del espíritu deportivo y asegurar que el talento, el trabajo duro y la competencia justa determinen a los ganadores y perdedores”.

“Parte de mi trabajo en la WWE es actuar como árbitro. Y en algunos casos se podría argumentar que soy juez, jurado y verdugo”.

“En lo que respecta al trabajo de un árbitro de la WWE, no creo que haya muchos trabajos en nuestra empresa más importantes… Sus decisiones son instantáneas, inmediatas y de suma importancia.”

“Así que he revisado esta petición a fondo. He revisado y re-revisado una y otra vez las imágenes de anoche en Elimination Chamber. Y en cuanto a la suspensión, la solicitud de suspensión de la árbitro Jessica Carr sin lugar a dudas… Por mucho que me duela decir Becky, la respuesta es no.”

En consecuencia, Adam Pearce decidió no suspender a Carr, y seguramente Becky Lynch tendrá algo que decir este lunes en Monday Night Raw, por lo que habrá que estar atentos a cómo se desarrolla esta situación que gira en torno al Campeonato Intercontinental Femenil.