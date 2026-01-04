Adam Pearce deja un mensaje subliminal sobre Chris Jericho

Tras permanecer en AEW desde sus inicios en el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE, del cual el propio luchador ha generado mucha expectativa al publicar un video en su cuenta de TikTok, con especulaciones adicionales sobre una fecha de la posible reaparición.

► Adam Pearce anuncia el cartel de Monday Night RAW

Chris Jericho es un agente libre en la actualidad, pero su regreso a la WWE podría ser más pronto de lo que se piensa, y ahora Adam Pearce, de la WWE, está echando leña al fuego. Precisamente, en el anuncio del episodio que marca el primer aniversario de la WWE que se transmitirá en vivo por Netflix, el Gerente General de RAW promocionó en sus redes sociales los combates que tendrá el programa, incluyendo tres que tendrán títulos en juego.

Mientras enumeraba los combates y los participantes, soltó casualmente una frase que los fanáticos de la WWE reconocieron de inmediato como una de las frases más icónicas de Jericho.

«También hay tres combates de campeonato masivos en la cartelera. ¿Quién derribará los muros y saldrá con el oro?«

La frase no pasó desapercibida para nadie. «Derribar los muros» es sinónimo de Jericho, cuyo tema de entrada en su época en la WWE contiene esa misma frase. No es la primera vez que WWE juega con frases como esta, en su momento lo hizo previo a los regresos de Cody Rhodes y CM Punk, pero también podría no significar nada, por lo que solo resta esperar y sintonizar la programación de este lunes para conocer si «Y2J» hace o no su regreso.