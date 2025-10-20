Adam Pearce dará actualización sobre Seth Rollins en WWE RAW

Durante el estelar del WWE RAW del pasado lunes, Bron Breakker y Bronson Reed traicionaron a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario, habiéndole preparado una historia para sacarlo de televisión, ya que la probabilidad de que «El Visionario» se someta a una cirugía es bastante alta, perdiéndose los siguientes eventos de la compañía, empezando por los supershows de Japón.

► Sigue la incertidumbre sobre el estado de Seth Rollins

Mientra siguen las especulaciones en torno al tiempo de ausencia de Seth Rollins, según informó WWE.com, el Universo WWE tendrá una visión más clara del pronóstico de Rollins en el siguiente Monday Night RAW, ya que el Gerente General de la marca roja, Adam Pearce, ofrecerá una actualización sobre el estado de Rollins durante la transmisión del programa que se emitirá desde Sacramento, California.

«El gerente general de Raw, Adam Pearce, ofrecerá una actualización sobre el Campeón Mundial de Peso Completo Seth Rollins tras lo ocurrido en el episodio del 13 de octubre de Monday Night Raw.

El Visionario estaba en la cima del mundo tras derrotar al Campeón Indiscutible WWE Cody Rhodes para ganar el Campeonato Crown Jewel, pero todo se vino abajo de forma inolvidable.

Bron Breakker y Bronson Reed destruyeron al Visionario, dejándolo en el suelo mientras Breakker retenía el Título Mundial de Peso Pesado.

¿Qué les depara el futuro a Breakker, Reed y a «El Oráculo» Paul Heyman? Descúbrelo en directo en Monday Night Raw a las 8e/5p en Netflix.»

Hasta el momento, no está claro si la rumorada lesión de Rollins le obligará a dejar vacante el Campeonato Mundial Peso Completo, mismo que obtuvo al canjear su contrato de Money in the Bank contra Punk en WWE SummerSlam, o si el tiempo de recuperación será menor. Según informes recientes, el Visionario podría requerir de una cirugía en su hombro que lo dejaría fuera de acción hasta WrestleMania 42.