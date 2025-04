Adam Pearce: «Nunca había visto así a CM Punk»

Cuando uno lo piensa, aún le parece una locura que CM Punk esté viviendo lo que está viviendo en la WWE en 2025. Hasta no hace tanto tiempo, era absolutamente impensable.

Mientras se escriben estas líneas, el «Best in the World» se dirige a luchar en el evento principal de la Noche 1 de WrestleMania 41.

Y el Gerente General de Monday Night Raw, Adam Pearce, que lo conoce desde hace décadas y luchó con él en 14 ocasiones de 1999 a 2006, habla así de él:

«Tengo una conexión más personal con CM Punk de lo que la mayoría de los fans podría darse cuenta. Nos conocemos desde que teníamos diecisiete años, ambos comenzamos en esto desde el principio en Chicago. Me siento muy personalmente satisfecho de verlo regresar después de su tiempo fuera. Yo fui uno de los escépticos, ya sabes, no sabías qué esperar. Las personas cambian con el tiempo, los amigos se distancian, dejan de hablar por un tiempo, y dicen que el tiempo cura todas las heridas, y parece que, en su caso en específico, él ha cambiado. Ha regresado con una pasión, una pasión muy similar a la que recuerdo cuando éramos adolescentes. Ya no somos jóvenes y creo que él lo reconoce. De nuevo, cuando aceptas que hay un final para todo esto, y quieres hacer las cosas de la manera correcta al final — no estoy diciendo que él esté por salir, pero en un sentido metafórico — eso te da una especie de paz y te abre. Él está disfrutando más ahora que nunca lo he visto disfrutar, y eso, de nuevo, remonta a hace treinta años.

«No solo parece que es una nueva capa de pintura para él profesionalmente, sino que siento que ahora ha aceptado el hecho de que volvió a casa, lo que significa que sabe que dejó su hogar cuando probablemente no debería haberlo hecho. Escucha, las personas hacen cosas por diferentes razones y el beneficio de la retrospectiva siempre es 20/20, si le preguntas, sabes, poniéndole un arma en la cabeza, ‘¿Estás feliz con las decisiones que tomaste?’, creo que, en última instancia, la respuesta a esa pregunta sería sí, porque eso lo llevó hasta hoy y a dónde está hoy, y creo que hoy, es un CM Punk mucho más querido que en el pasado. Puedo decir eso desde un punto de vista personal, así que, de nuevo, estoy emocionado de ver a dónde va, esto con él y Seth Rollins, ha sido divertido de ver, obviamente», comenta Pearce en Gorilla Position.