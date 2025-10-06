Adam Pearce advierte que gente se hace pasar por él en TikTok

Las superestrellas de la WWE tienen una base de fanáticos a nivel mundial y a muchas personas les encantaría recibir un mensaje personal de su estrella favorita. Desafortunadamente, los estafadores han estado explotando esto haciéndose pasar por personalidades de la WWE y enganándolos para que les envíen dinero, o simplemente para tratar de ganar seguidores.

► Adam Pearce denuncia una cuenta de TikTok falsa

Adam Pearce es muy activo en redes sociales, ya que regularmente hace anuncios en su cuenta de X respecto a la programación de RAW; sin embargo, conoce bien cómo los estafadores intentan aprovecharse de la gente. Ahora parece que ha advertido a sus fans sobre un estafador en TikTok que se hace pasar por él.

Adam Pearce recurrió a sus historias de Instagram para denunciar una cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él. Compartió una foto del perfil falso y advirtió a sus fans que tuvieran cuidado con quienes se hacen pasar por él en la plataforma. Este falso perfil tenía miles de seguidores, «me gusta» y videos del Gerente General de Raw, lo cual también le ha permitido obtener muchas visualizaciones.

«¡FALSO! Cuidado con los idiotas que se hacen pasar por mí en TikTok«.

Pearce no confirmó si tenía o si usaba una cuenta de TikTok, pero aseguró que la cuenta denunciada no es de su propiedad y evidentemente advirtió a los fanáticos de que se aseguren de seguir cuentas reales y oficiales en redes sociales, para evitar que estos caigan estafados en algún momento.